El doctor Marcelo Mingo dialogó con Red43 y se refirió al corte de servicios para los afiliados de PAMI por falta de pago.

"El corte de créditos se produjo por falta de pago. Hace cuatro meses vienen retrasandose las fechas de pago", señaló Mingo y resaltó: "El pago es el 26 de cada mes y no se hace efectivo. Los primeros meses que se empezaron atrasar nos enviaron una nota, el segundo mes lo mismo, el tercero dijimos que tienen que pagar, y el cuarto mes no pagaron y, como toda obra social que se le vence la factura, se suspende el crédito".

De esta manera, el doctor indicó: "Acá para no pagar siempre hay una excusa. El 26 no habia ningun hackeo ni ninguna circunstancia que impidiera pagar. Todos saben que la conectividad de Esquel en cuanto a internet es pésima y el trabajo administrativo lo debería hacer PAMI, no el médico".

"El trabajo administrativo es responsabilidad de PAMI", manifestó Mingo y agregó: "Nosotros (círculo médico) no tenemos nada que ver con eso. El pago no se produce en tiempo y forma, y después de casi 78 días estamos reclamando prestaciones que fueron realizadas en el mes de abril y todavía no las podemos cobrar".

"El circulo médico hace un esfuerzo muy grande en atender a todos los pacientes", resaltó.

"Hoy, hace más de 11 años que se atienden en las clínicas con muy buena atención y sin ningún tipo de inconvenientes cuando la obra social paga las prestaciones. El único inconveniente es que de pronto se atrasan los pagos y quiere introducir cambios en la forma administrativa de manejar la facturación, de las cuales no estamos de acuerdo porque son trabajos administrativos que el medico no tiene que afrontar", puntualizó Marcelo Mingo.



"Siempre hay una excusa. Durante mucho tiempo se pagó bien, pero en esta circunstancia con la inflación que hay cobrar prestaciones de abril y no cobrar en la fecha prevista es un detalle muy importante para médicos e instituciones medicas", dijo.