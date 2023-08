"Cuando digo que tengo 82 años y sigo trabajando, algunos no me creen", nos cuenta don Roberto Cabrera, el reconocido taxista en la ciudad de Esquel que, luego de 40 años de servicio, tomó la decisión de dejar el taxi para descansar.

Anoticiados de ello, en Red43 nos subimos al taxi de Roberto para conocer un poco de su historia, anécdotas y qué es lo que hace cuando no está al volante.

Contento porque ahora va a poder disfrutar de una de sus pasiones; la pesca, don Cabrera recuerda cómo comenzó a involucrarse en el mundo de los taxis: "de chico, mis padres me preguntaron si me gustaba estudiar y les dije que no. La respuesta de mi padre fue 'acá no quiero vagos', asique empecé a trabajar".

"En mis primeros años como taxista, la única parada que había en la 25 de mayo era la nuestra. También había tres hoteles; estábamos frente al Hotel España, había muchísimo movimiento y mucho trabajo", recuerda, mientras no lleva a dar una vuelta por la ciudad.

"Llevo unos 40 años trabajando de taxista, además de otros trabajos"

Cabrera relata que "a la gente hay que saber tratarla", destacando que nunca ha tenido problemas con algún pasajero y que siempre le han sido agradecidos. "Decidí parar para poder descansar; me va a costar porque toda mi vida trabajé; tengo cientos de anécdotas, hay buenas y otras mejor ni contarlas", recuerda entre risas, aclarando que el taxi seguirá funcionando porque tiene un chofer y que él hará los trámites para sacar un carnet común luego de advertir su retiro en la Municipalidad.

"Mi padre era puntano, de San Luis; y mi madre de Puerto Madryn. Mi papá llegó acá en 1930, cuando Esquel era todo baldío. El fue el primer maestro de la Escuela 8; luego fue maestro en Fofocahuel y posteriormente lo trasladaron a una escuela de Trevelin. Yo ya tengo mis hijos grandes, nietos y bisnietos; tengo una buena relación con todos"

Roberto vive solo, alquila y le gusta estar tranquilo. Afirma que a la noche llega a su casa y se pone a mirar televisión: "uno se acostumbra a eso. Ahora voy a poder caminar, me va a hacer bien".

Por último, le deja un mensaje a la comunidad en general: "gracias por la amistad de la gente; no he tenido problemas con nadie, al contrario. Hay que bregar por el trabajo, comportarse bien, decirle que no a las drogas y respetar al prójimo".