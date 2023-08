―¿No habíamos dicho que íbamos a viajar el otro finde?

―No… habíamos dicho que viajabamos el que le sigue.

―Bueno, no. Gordi, no es así. Habíamos quedado en que viajamos el próximo finde.

―Y para mí tampoco era así gorda..

―Uff, debo haber entendido mal… mercurio está retrógrado.. viste… ―digo, pero honestamente no estoy convencida. Simplemente lo digo para que la conversación no siga escalando. Para que un desencuentro no se convierta en una pelea más de las tantas que tenemos últimamente. Él sigue manejando, ahora en silencio, hasta mi casa. Estaciona en la puerta, él para la marcha de su camioneta. Le doy un pequeño beso en la boca.

―Nos hablamos

―a peeeeero… ¿no me invitas a cenar? ―retruca.

Estoy cansada, quiero dormir, llevo cuarenta y ocho horas seguidas con él y ya no lo aguanto más. Quiero mirar tres episodios al hilo de Sex and the City, cenar chocolate y dormir sola en mi cama entre mis almohadones y los peluches que me regalaron todos mis exs. Lo vuelvo a besar, esta vez más intenso, con más pasión, como queriendo decir me importas. Porque de verdad me importa. Abro los ojos, esbozó una media sonrisa, no respondo.

―Bueno… si no querés no.

―Estoy cansada ―respondo.

―No hace falta que cocines, pedimos algo ―me tira el vale cuatro.

Accedo. Accedo sin ganas, porque él me importa y no quiero que piense de otra manera. Cenamos en casa, una pizza de muzzarella prácticamente desabrida, casi fría por lo que tardó el delivery en traerla. ¿Hablar? Ya no hablamos. Simplemente pusimos alguna serie de fondo… ¿Era The Walking Dead? ¿O era The Witcher? Da igual… Ahora estoy en mi cama, mirando al techo, él no para de roncar. Llevo tres días queriendo dormir bien… pero, no puedo. Me dan ganas de despertarlo, de hacerlo cambiar, de echarlo de mi casa, de decirle que se vaya, que hasta la semana próxima no lo quiero ver. Entonces, me doy cuenta… lo que está retrogrado no es mercurio, es nuestra relación. Y sin querer queriendo, por primera vez en casi 72 horas, me quedo profundamente dormida.