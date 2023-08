En medio de la controversia por el proyecto del intendente Gustavo Gennuso de trasladar hacia otro sector la estatua ecuestre de Julio Argentino Roca, ubicada hasta el momento en la plaza central del Centro Cívico de Bariloche, se conoció una encuesta encargada por Consenso Patagonia –donde confluyen las mesas de Consenso Bariloche y Consenso Comarca Andina–, que incluyó la pregunta puntual acerca de si se está o no de acuerdo con los monumentos y calles que conmemoran a quien fue dos veces presidente de la Argentina.

La consulta se les hizo a mil cuatrocientas veinte personas, de Neuquén, Río Negro y Chubut, en junio.

Un 62,1 por ciento se inclinó por la posición de que esos homenajes a Roca deberían mantenerse; el 25,2 opinó que tendrían que retirar los monumentos y cambiar el nombre de las calles; un 12,7 contestó que “no sabe”.

En lo que hace puntualmente a quienes fueron consultados en Río Negro, un 59,6 por ciento sostuvo que hay que mantener las referencias a Roca. Más allá de que se trata de un número alto, fue el menor de las tres provincias. En Neuquén respondió lo mismo el 64,7, mientras que en Chubut, el 62,6.

En cuanto a quienes consideraron que habría que retirar las figuras de Roca y sacar su nombre de las calles, la cifra fue muy similar en los tres lugares: Neuquén, 25,8; Río Negro, 25,1; Chubut, 24,7.

La contestación “no sabe”, en tanto, fue bastante superior en Río Negro: un 15,3 contra 12,7 en Chubut y 9,5 en Neuquén, según El Cordillerano.

Entre los que participaron de la encuesta, las respuestas vertidas se repartieron parejamente por edad, sexo y nivel educativo (en ese último punto, igualmente, cabe resaltar que el porcentaje más alto a favor de sacar los homenajes se dio entre los que cuentan con educación universitaria: un 32,5 de ellos se inclinó por esa opción; entre los de secundario, el número fue 26; y en los que sólo hicieron la primaria, 19,6).

Donde sí se apreció una diferencia notable fue de acuerdo a la ascendencia.

El 48,1 por ciento de los que cuentan con origen indígena dijo que hay que sacar las referencias a Roca; el 34,7, no; el 17,3, no sabe.

Entre los que no tienen raíces en los pueblos originarios, hubo un 19,7 que dijo que había que sacar las menciones a Roca; el 68,8, no; el 11,5, no sabe. La encuesta fue efectuada por la consultora Trespuntozero.