El sábado 9 de septiembre comenzó el Mundial del Sanguchito edición “Campeones” con propuestas para todas las edades en un predio acondicionado especialmente para que vecinos y vecinas de la provincia puedan degustar gastronomía de la zona.

Además, hay una Feria Artesanal con productos regionales, participar de los más divertidos concursos y escuchar los acordes de los y las artistas que se presentan en los dos escenarios ubicados en el interior del Gimnasio Municipal y en el Patio de los Sabores Argentinos.

El evento continúa este domingo 10, desde las 11:00 horas con una grilla amplia y una entrada popular de $500. Los ganadores/as de los grupos A y B, que participaron en el Patio “Sabores Argentinos”, fueron El Buen Gusto y El Petroka x2 mientras que de los grupos C y D, ubicados en el interior del Gimnasio Municipal, llegaron a la ronda final Turquía y Uruguay. Para las semifinales quedaron los siguientes cruces: El Buen Gusto vs Turquía y El Petroka x2 vs Uruguay.