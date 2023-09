La exministra de Familia de Chubut, Leticia Huichaqueo, se entregó el lunes ante la justicia de Rawson para comenzar a cumplir la pena de 4 años de prisión a la que fue condenada por la causa de corrupción Royal Canin, donde se robaron alimentos para perros que fueron donados durante el temporal que vivió Comodoro Rivadavia en el año 2017.

Sin embargo, no alcanzó a estar en una unidad penitenciaria, ya que al momento de someterse a la revisión médica, se descompensó y fue derivada al Hospital Santa Teresita de Rawson, donde quedó internada.

Según se pudo saber la paciente estuvo estable, hoy se le está realizando una ecografía abdominal. Hasta el momento, no tuvo complicaciones. “Si los estudios en curso salen bien, se evalúa el alta hospitalaria en el día de la fecha”, indicaron desde el hospital.

Su abogado Patricio Romero, señaló la posibilidad de solicitar algún tipo de “morigeración de la pena” (prisión domiciliaria) porque el cuadro de salud es “complicado”, y porque es paciente de "riesgo de covid", por lo que no puede compartir un espacio con otras personas.

El cuadro de salud de Huichaqueo podría ser determinante en las próximas horas, para definir si cumplirá la condena de cuatro años de prisión efectiva en un centro de reclusión o la transitará de manera domiciliaria o en otro espacio adecuado.

El Cuerpo Médico Forense será justamente quién deberá dirimir sobre su estado de salud para establecer dónde deberá cumplir la condena.

Mayra, hija de la exministra salió en defensa de su madre y cuestionó que el proceso que culminó condenando a su madre por corrupción "ha sido injusto". La joven resaltó que la causa "no se trata de robo, sino de no cuidar los recursos del Estado" y en ese contexto, manifestó en diálogo que no existen pruebas contundentes que respalden dichas acusaciones contra su madre.

Y por eso aseguró que hay un "ensañamiento" y un "odio personal" hacia su madre, sugiriendo que la exministra está siendo perseguida no solo por motivos políticos, sino también "por ser mujer, política y negra".

Finalmente, sostuvo que su madre tiene "la conciencia muy tranquila" y que enfrentará esta situación ante la justicia con la valentía que la caracteriza. Por el momento continúa internada y la justicia deberá decidir cual será finalmente su destino carcelario.