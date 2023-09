“La Cámpora ya fue. Se tiene que terminar con la soberbia y con el “dedo” para elegir a los candidatos. El peronismo de Trelew ha quedado devastado por esta agrupación. Y no está bien que el presidente del partido nos diga a todos quién es el que lo tiene que reemplazar”. Asi de contundente fue la crítica del excandidato a diputado nacional por Unión por la Patria Patricio Petrakosky, quien participó en las últimas elecciones para diputado nacional perdiendo las PASO con el ahora candidato José Glinski. Petrakosky calificó además como “egoísta” la actitud de no poder ir con la fórmula presidencial a los comicios. “Ir con boleta corta nos puede haber perjudicado, sin duda. Pero también lo bueno es que sacamos 8 mil votos que son genuinamente nuestros. Creo que es una buena base para comenzar”.

El expresidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew reconoció que salió “eyectado” de la presidencia de esa institución ni bien apareció la primera inscripción sobre su candidatura. “Nadie me dijo nada pero no hacía falta. Hay gente que dice cosas sin la necesidad de hablar. Si, me pidieron la renuncia porque hice saber mi intención de ser candidato. Pero no me quejo, son las reglas del juego”, dijo en declaraciones realizadas esta mañana en 7 RadioTV.

Aunque reconoció que se puso a disposición del actual candidato a diputado nacional José Glinski expresó que “todavía todo va muy lento, creo que la campaña va a ser muy corta de lo cual estoy en contra. También percibo cierta agresividad no sólo de los actores principales también de otros sectores involucrados como puede ser la prensa nacional. Creo que hay un cambio de paradigma en las campañas. Antes eran otra cosa, se mostraban proyectos. Ahora pasa por los ataques permanentes. Y en algunos casos personales”.

Consideró también que “el tiempo de Carlos Linares al frente del Partido Justicialista terminó. Hace falta un recambio. Y sobre todo en la dirigencia de Trelew. No puede ser que alguien que salió tercero en las elecciones sea elegido con el dedo como el máximo referente del justicialismo. Hay cosas que no pueden seguir pasando. Se tiene que terminar el dedo. Hay quienes le han hecho mucho mal al justicialismo, sobre todo La Cámpora. Sostengo que los 5 mil votos por los que perdió Juan Pablo Luque estaban en Trelew. Pero nos dejaron afuera y ahora estamos pagando las consecuencias. Hace falta una autocrítica que debió hacerse ni bien terminaron las elecciones porque hacerla ahora a poco tiempo de otro comicio no hace bien”, agregó.

Dijo finalmente que “mi intención es seguir trabajando en política. Creo que el de la candidatura fue el primer paso. No soy un tibio. Y voy a pelear desde adentro para que las cosas cambien dentro del partido que siempre ha luchado por mantenerse en lo alto”.