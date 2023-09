Durante el fin de semana pasado se registró un llamativo hecho en el barrio Lennart Englund, en el cual una persona terminó con una lesión en su pierna, producto de un disparo de arma de fuego.

El presidente del barrio, Juan Sepúlveda, convocó a Red43 para aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo ocurrido y que según expresa, no coinciden con lo informado mediante el reporte policial.

En primer término, destacó que el hecho "no fue en la cancha; fue del otro lado. Pasó una moto con dos personas, largaron unos tiros y le pegaron al muchacho que estaba parado. Pero no fue en la cancha. Esto lleva a la confusión y asusta a la gente; desde el 2013 tenemos la cancha y nunca tuvimos problemas".

En este sentido, el vecinalista dejó en claro que "a la gente va mucha gente del barrio. Tendremos más de 400 personas por fin de semana y nunca hubo un disturbio; siempre se han portado bien. Lamentablemente pasó esto; esta gente tenía problemas anteriores que nada tienen que ver con el campeonato o los jugadores".

"Está en la justicia aplicar sanciones. Hemos pedido a la policía que hagan recorridos"

"Esta gente no suele venir a la cancha; el muchacho estaba parado y le pasó eso. No nos podemos meter en la vida privada de cada uno. Tuvieron un desencuentro; es algo en lo que uno como presidente de barrio no se puede meter", dijo, agregando que mucha gente del barrio lo llamó por el hecho y él tuvo que aclarar lo ocurrido. También se refirió a mucha gente que "ha opinado sin saber" con malas intenciones.