"El pueblo es de todos, no es mío, no me afecta a mí, afecta al pueblo; afecta el gasto que va a tener en arreglar su acto de maldad, no es plata mía, es plata de la Comuna, plata del pueblo", expresó a través de sus redes sociales Micaela Bilbao, Presidente de la Comuna, luego de que en las últimas horas aparecieran las letras de acceso al lugar, vandalizadas.

Hace dos años y luego de mucho esfuerzo, la comuna rural inauguraba su letrero con el fin embellecer y darle más identidad al lugar.

"Una lastima, el/la que se tomo el laburo de ir a la noche con una pincel y pintura, dónala pibx se necesita para los boulevard, para la escuela. Una lástima con lo que cuestan las cosas, en poner lindo el pueblo, siendo tan pocos… Claramente no es un ser pensante, a los hechos me remito… Volvé con toda esa viveza y bórralo, o pintalas todas de blanco que también nos sirve, si andas con tantas ganas de pintar . Si supieras lo que costaron las letras, el laburo, pero bueno…", agregó Bilbao en su descargo.