Alicia Evans en diálogo con Red43 se refirió a la participación de la agrupación gaucha "Mujeres cordilleranas" en el 9º Encuentro Iberoamericano de Mujeres Rurales que se desarrollará del 4 al 8 de octubre en Mercedes, Buenos Aires.

"Estoy muy contenta de que me haya llegado la invitación. Ellos encontraron la pagina de la agrupación gaucha de mujeres y ahí esta mi teléfono. Me llamaron y me dijeron que iban a mandar la invitación", sostuvo.

"Estoy re sorprendida porque no me la esperaba", sostuvo, y destacó que la organización del evento invita a mujeres que están vinculadas al campo. "Ahora soy nueva delegada de la zona así que es un honor para mí", contó.

Según contó, la Agrupación Gaucha "Mujeres cordilleranas" surgió en 2016 con el fin de que las mujeres rurales tengan su propio espacio en el que puedan organizarse para participar en distintos eventos, como los desfiles gauchos.

"Puse en el Facebook el comunicado invitando a las gauchas a participar, y ahí se armó. Empezamos 5 o 6 y en la actualidad somos 14 o 15. La importancia es demostrar que las mujeres podemos en todo lo que se nos ocurre y participar en todas partes", destacó.

