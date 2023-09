Marcelo Degrandi es organizador de eventos, conocido en la ciudad por la actividad que realiza junto al rubro turístico y explicó el mal momento que vivió Iván en Comodoro, donde quedaron expuestas las falencias que hay en los protocolos que utilizan las líneas aéreas al momento de tratar con un pasajero que se moviliza en silla de ruedas.

La paradoja de este caso es que sucedió luego de la Expo Funda, una exposición de Discapacidad que se realizó en Comodoro. El caso que hace mención Degrandi es el de Iván Davidovich, conocido en Argentina por el trabajo de concientización que realiza en torno a la discapacidad y acompañando procesos de comunicación inclusiva.

El joven nació con parálisis cerebral, no puede caminar y habla a través de un sistema por computadora. “Tobii” le permite dirigir el teclado a través de su mirada y reproduce la voz. De esta forma, vence las barreras para poder comunicarse.

Precisamente, de esto vino a hablar Iván a Comodoro, para concientizar en torno al tema y también ayudar a un niño de cinco años que aprendió a hablar con Tobii.

La visita del emprendedor y diseñador multimedial fue un éxito. Se juntó con el pequeño y la familia de Río Mayo, estuvo con el intendente Juan Pablo Luque y se comprometió a volver para trabajar en la inclusión en turismo. Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que el domingo, cuando se disponía a volver a Buenos Aires tuvo que vivir un mal trago que nadie debe pasar.

Respecto a los protocolos, Marcelo explica lo que sucedió. “Según Flybondi se equivocaron en aprobarle que venga con la silla de ruedas, más allá de que la empresa cuando comprás el pasaje te pregunta si tiene batería de litio, de gel o si es líquida. Nosotros completamos todos los papeles y le permitieron venir a Comodoro, pero cuando fuimos a volar el día domingo empezaron a dar vueltas. Dijeron que se podía, que no, que se podía pero sin la batería de la silla y ahí empezamos a buscar una pinza para sacar la batería, pero como no había nadie de mantenimiento en el aeropuerto Flybondi empezó a las vueltas; ‘que no se podía’, ‘que podría viajar en el vuelo del martes sacando la batería’, ‘que quizás en el vuelo de Aerolíneas de las 8 y medía’, y después terminaron diciendo que no se podía porque Aerolíneas tiene un protocolo de 48 horas cuando se viaja con silla de ruedas”.

Marcelo dice que buscó todas las alternativas posibles. Sin embargo, no hubo caso y decidió llamar a las autoridades. “Dije ¿A quién llamo? y llamé a José Glinski, el director de la PSA. De entrada me dijo ‘no tengo injerencia sobre Aerolíneas, pero vamos a ver cómo podemos hacer’. José había estado disertando en la expo sobre los protocolos en los aeropuertos y le pedí que hagan una excepción a los protocolos de Aerolíneas. Él se puso a predisposición, hizo que me llamen de Buenos Aires, me pidieron los datos, me preguntaron qué había pasado, y le expliqué todo. Automáticamente también hablé con Gabriela Zuñeda y le pasó el mensaje a Juan Pablo Luque. No sé a quien llamaron pero a los cinco minutos estaba solucionado y de Flybondi me dijeron ‘acá está el pasaje”.

El empresario dice sin dudar que “no puede ser que suceda esto. José mismo me dijo ‘no puede ser que porque tengas el teléfono de tal llames y tengas que resolverlo así’, y más en este caso que hicimos una expo de discapacidad para decir pasa esto, esto y esto”.

Más allá de la situación, el organizador de eventos está agradecido de la ayuda que recibió Iván. Asegura que el joven igual, principalmente porque recibió apoyo ante esta situación que le tocó vivir y que no esperan que nadie más vuelva a atravesar, porque como dice “es necesario actualizar los protocolos”.

Fuente ADNSUR