Desde el bloque Cambiemos del Concejo Deliberante de Esquel, presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en las Rutas Nacionales Nº 40 y 259 por el deplorable estado en el que se encuentran. En especial, el tramo desde la ciudad hacia la Comarca Andina.

El concejal Rubén Álvarez indicó: "El año pasado, las autoridades de Vialidad Nacional nos expresaron los proyectos que tenían y que antes del verano tendríamos las rutas en condiciones. Se hicieron arreglos demasiado provisorios. Hoy circulamos la ruta y es imposible. A Bariloche es imposible, con tramos que no se puede circular a más de 50 km/h y ni hablar de Esquel-Trevelin con todo el tránsito se tiene".

"Tenemos que replicar el reclamos desde el Concejo Deliberante. Lo peor que nos puede pasar en este tiempo, en el que uno no asume y otro todavía no se fue, es que no se hagan las cosas. Estamos invitando a gente de todo el país a disfrutar los Tulipanes y es como invitar gente a casa y no barrerla. Es imposible que un turista diga 'vayan a Esquel por ruta que está hermosa'", agregó el concejal del bloque Cambiemos.

Además, consideró: "Ni hablar de la gente que la usa todos los días y de una ambulancia. Tenemos el hospital de cabecera y pensar que pueden traer a alguien con alguna dolencia grave, es doblemente peligroso".