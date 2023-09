El magnate estadounidense Elon Musk compartió en las redes sociales la entrevista que el periodista de derecha Tucker Carlson le hizo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en la que, entre varios temas, habla del Papa, de la inflación en el país, y le da consejos hasta consejos a Donald Trump. “Interesante”, escribió el empresario al repostear la nota.

“El próximo presidente de la Argentina puede ser Javier Milei ¿Quién es? Viajamos a Buenos Aires a hablar con él y averiguarlo”, escribió Carlson en su cuenta de X (ex Twitter) para postear el video de la entrevista completa con el libertario.

Minutos después, Musk sorprendió al compartir la entrevista para que sus seguidores la vieran y opinar: “Interesante”. Ya ayer, el dueño de X y fundador de SpaceX había hecho un comentario sobre el avance de la entrevista a Milei. “La hiperinflación y la política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a Argentina, donde ya pasó”, anticipó Carlson en el video que subió a X. En respuesta, Musk escribió una dura crítica a la gestión de Alberto Fernández: “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”.

Musk sigue de cerca al periodista de derecha y está atento a sus producciones. La semana pasada, luego de que Carlson confirmara en redes sociales que estaba en el país para grabar la entrevista con el libertario y recorrer algunos puntos de la Argentina, el magnate a favor del economista argentino, aunque horas después lo eliminó.

Javier Milei durante la entrevista con Tucker Carlson

En esa oportunidad, el periodista (extrabajador de Fox News) había presentado al libertario como “el enemigo del diario The Washington Post -en alusión a una columna que el autor Ishaan Tharoor le dedicó a su ascenso- y probablemente el próximo presidente de la Argentina”. En ese posteo el magnate escribió: “Sería un gran cambio”, pero luego lo borró.

Carlson llegó a la Argentina hace una semana para tener un mano a mano con Milei. Compartió una cena reservada en una oficina del centro porteño con parte del staff del candidato de La Libertad Avanza.

En la entrevista, Milei afirmó que si es electo no hará “negocios con ningún comunista”, entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el Papa Francisco, porque el líder de la iglesia católica tiene “afinidad con los comunistas asesinos”.

Asimismo, Milei dijo que el Papa, que “juega políticamente” y “ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro”.

”Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra”, añadió.

Además, Milei marcó quiénes serán los enemigos potenciales del país al decir: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”.

Sin embargo, argumentó: ”Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.

También, insistió en que es “un problema” considerar que “donde hay una necesidad nace un derecho” y ratificó su postura frente a la interrupción legal del embarazo en Argentina: “Como libertario estoy filosóficamente a favor de respetar el derecho a la vida, la vida comienza en el momento de la fecundación. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y el diferencial de fuerzas”.