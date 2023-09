Con encuentros en el SUM del Cañadón de Borquez, Independiente Deportivo, en la Escuela Politécnica y en el Gimnasio Municipal de Esquel dará comienzo mañana la segunda edición del Trochita Channel, torneo de fútbol infantil organizado por el Club Deportivo Estación.

Desde este lunes y hasta el domingo 24 de septiembre, se llevará a cabo este torneo donde tomarán parte una importante cantidad de equipos locales y otros de Trevelin, Rawson, Paso del Sapo, Tecka y Sarmiento.

De esta segunda edición del Trochita Channel jugarán un total de 63 equipos, divididos en seis categorías, cinco de ellas competitivas y una promocional o recreativa.

Para esta oportunidad se sumará una categoría de fútbol femenino, con la categoría 2008-2009, en tanto jugarán en masculino las categorías 2008-09, 2010-11, 2012-13 y 2014-15.

Además habrá una categoría promocional (2016-17) donde a modo de encuentros harán un total de 28 partidos.

Los clubes que estarán presentes en distintas categorías son los siguientes: Cebollitas, Belgrano de Esquel, Fontana de Trevelin, Independiente Deportivo, San Martín de Esquel, Del Campo, Los Amigos de Sarmiento, Deportivo Tecka, Deportivo Cañadón de Bórquez, San Patricio de Trevelin, Escuela Modelo de Fútbol, Deportivo Malvinas, Deportivo Esquel, Academia 12 de Rawson, Sportas, Suela 12 de Paso del Sapo y los locales del Deportivo Estación.

LOS PARTIDOS DE MAÑANA

SUM CAÑADON DE BORQUEZ

09.00 hs Belgrano vs. Escuela Modelo (16/17)

09.30 hs Fontana vs. Cebollitas (16/17)

10.00 hs San Patricio vs. Deportivo Estación (16/17)

10.30 hs Malvinas vs. Tecka (16/17)

11.00 hs Fontana Negro vs. Independiente Rojo (14/15 - zona 1)

12.00 hs Belgrano Amarillo vs. Independiente Blanco (14/15 - zona 2)

13.00 hs Tecka vs. Belgrano Azul (14/15 - zona 1)

14.00 hs San Patricio vs. Fontana Rojo (14/15 - zona 2)

15.00 hs Del Campo vs. Escuela Modelo (14/15 - zona 2)

GIMNASIO MUNICIPAL

09.00 hs Fontana Negro vs. Independiente Rojo (12/13 – zona 1)

10.00 hs Belgrano Amarillo vs. Independiente Blanco (12/13 – zona 2)

11.00 hs Belgrano Dorado vs. Fontana Rojo (12/13 - zona 3)

12.00 hs San Martin vs. Belgrano Azul (12/13 – zona 1)

13.00 hs Deportivo Cañadón vs. Belgrano Blanco (12/13 – zona 2)

14.00 hs Cebollitas vs. Los Amigos Sarmiento 12/13 – zona 3

15.00 hs Suela 12 Paso del Sapo vs. Academia 12 de Rawson 12/13 - zona 3

16.00 hs La Lazio vs. San Patricio 12/13 – zona 2

17.00 hs Deportivo Estación vs. Del Campo 12/13 – zona 3

18.00 hs Academia 12 de Rawson vs. Deportivo Cañadón (8/9 – femenino)

19.00 hs Ceremonia de Apertura.

GIMNASIO DE INDEPENDIENTE

10.00 hs Escuela Modelo vs. Independiente Rojo (10/11 – zona 1)

11.00 hs San Martin vs. Independiente Blanco (10/11 – zona 2)

12.00 hs San Martín vs. Academia 12 de Rawson 10/11 – zona 1)

13.00 hs Cebollitas vs. Del Campo (10/11 – zona 2)

SUM DE LA POLITÉCNICA

21.00 hs Deportivo Estación vs. Del Campo (8/9 masculino)

22.00 hs Deportivo Cañadón vs. Deportivo Esquel (8/9 masculino)

23.00 hs Escuela Modelo vs. Cebollitas 8/9 masculino