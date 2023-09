El estado de las rutas patagónicas continúa generando preocupación en distintas localidades ante la aproximación a la temporada alta de verano en la región cordillerana.

En este marco, el intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, advirtió que luego de que asuma su mandato el 10 de diciembre no permitirá el paso de camiones que provengan de Chile hasta que reparen las rutas de Río Negro.

"El día que asuma tenemos que tomar medidas drásticas y decir: aquí no pasa nadie hasta que no reparen la ruta. Uno tiene que tomar decisiones drásticas; los camiones chilenos ya no podrán circular, se acabó. La gente está dañando sus autos, estamos en una situación desgraciada", declaró en un medio local.

El nuevo intendente reconoció que "es un milagro que no haya ocurrido un accidente trágico", teniendo en cuenta el estado actual de las rutas que unen Bariloche con distintos puntos de la región.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar la seguridad de quienes viajan porque "no podes exigirles que pasen la Verificación Técnica Vehicular (VTV) si las calles están destrozadas; es descarado, es un negocio. Está lleno de negocios por todos lados", concluyó.

Cabe recordar que la semana pasada, el Concejo Deliberante de El Hoyo declaró la emergencia vial para la Ruta Nacional Nº 40, en el marco de un reclamo de las Cámara de Comercio de la Cordillera para que Vialidad Nacional realice las obras pertinentes.

Fuente ADN Sur