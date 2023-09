La concejal Valeria Saunders hizo uso de la hora de preferencia en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante esta mañana para referirse a las declaraciones del intendente Ongarato sobre los vecinos de Alto Río Percy

"No me sorprenden las declaraciones del intendente porque tiene algunas falencias en cuanto a la construcción de ciudadanía. No solo el vecino que paga impuestos tiene derecho a los servicios o las prestaciones del Estado; la mano del estado tiene que llegar a todos, incluso a aquellos que no pagan impuestos", sostuvo.

Resaltó que los vecinos del paraje continúan con una obra inconclusa que no garantiza la provisión de agua potable

"El intendente me parece que no comprendió que los vecinos de Alto Río Percy y la Comunidad de Nahuelpan son vecinos de Esquel. Evidentemente el intendente nunca hizo una reflexión sobre su comunidad", lamentó.

"Espero que el intendente pueda reflexionar y que este Concejo se expida lo más rápido posible respecto a la solicitud de los vecinos", concluyó.