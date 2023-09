―Es el día de la primavera… ¿Cómo que no vas a salir?

―No me jodas, no tengo ganas, además tengo que preparar los parciales.

―Yo te despierto mañana temprano para que estudies.

―No boluda, te lo digo en serio, desde que empecé la universidad lo único que hago es estudiar.

―Ves… eso está mal.

―¿Cómo? Vos estás re loca…

―No… te lo digo posta, te baja la productividad si dejas de hacer cosas además de estudiar.

―Pero explicame… ¿Cómo pretender que haga algo más? Curso todas las mañanas, llego rajando a mi casa, almuerzo, duermo media hora de siesta y me pongo a estudiar. Es una masacre esto.

―Yo estudio la mirada del tiempo y tengo las mismas notas que vos ―retruco. E instantáneamente me arrepentí. No quería hacerte sentir como un tonto, mucho menos como que yo soy mejor que vos. Me encanta estudiar con vos. Me encanta hacer proyectos grupales con vos. Me encanta que volvamos juntos en el colectivo. Y hago todo eso con vos porque estoy convencida de que vamos palo y palo. Pero, dije lo que dije porque quería reforzar la idea de que tenés que hacer algo más que estudiar. Vos, guardas silencio. Pero, en tu cara puedo notar el disgusto. No sé si seguir hablando o callarme. Vez, en eso siempre fuiste mejor que yo: en saber cuando callar.

―No digo que seas tonto eh… solo que me parece que la facultad tiene que ser algo más en la vida, no lo único.

―No es lo único ―decís, revoleando los ojos.

―¿Hace cuanto no salís? Extraño salir con vos. Últimamente siento que solo te veo en clases o cuando nos juntamos a estudiar.

―Sos vos la que anda todo el tiempo con ese nuevo novio que tenés… todavía ni me lo presentaste.

―No es mi novio ―digo y, apropósito, te miro a los ojos. No digo nada más, pero hay mucho que quiero decir, que quiero gritar. Como que ese chico no es mi novio, como que no te lo presento porque solo quiero estar con vos, como que en este momento me muero de las ganas de que me beses. Si, de qué me beses. De que seas vos el que da el primer paso, el que se anima, el que cruza los límites de lo que se supone que es una amistad.

―¿Entonces qué es? ―decís y me apartas la mirada mientras te estiras para tocar el timbre del colectivo. Entonces el bondi frena, y nos bajamos en plena avenida Santa Fe, y la gente va apurada y yo te sigo hasta tu casa sabiendo que nunca lo vas a hacer… por que vos en lo único que podés pensar es en estudiar.