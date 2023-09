Insólito: como en el hospital no tenían papel, le hicieron la receta en una boleta electoral

La crisis por la que atraviesa el sistema de la salud en la Argentina se ve reflejada hasta en los detalles más insólitos. El paciente no lograba salir de su asombro. Es que no sólo tuvo que comprar sus medicamentos, sino que también se vio sorprendido porque la receta que le efectuó el médico estaba elaborada sobre el revés de una boleta de las últimas elecciones provinciales.

Es que la falta de insumos afecta a varios centros médicos del Alto Valle que, en las últimas semanas, redujeron parte de sus servicios, entre ellos la entrega de medicamentos. Y otros insumos esenciales que no llegan a tiempo. Pero este caso fue calificado como “el colmo”.

Es que la sorpresa fue grande de parte de un joven que asistió el fin de semana al Hospital Ernesto Accame, de la localidad de Allen por una fuerte gripe cuando comprobó que la receta estaba elaborada en el reverso de una boleta electoral de los últimos comicios.



El paciente se llama Ariel Zuñiga y padecía de bronquitis. El sábado pasado levantó mucha fiebre y se fue a atender a la guardia del Hospital de Allen. Tenía más de 39 grados de fiebre, le dieron una inyección y se fue de la clínica con el medicamento recetado.

Cuando llegó a la farmacia se sorprendió doblemente. Por un lado, el precio del medicamento: “Me costaron 18 mil pesos dos pastillas por una gripe», contó, «le dije a la farmacéutica ¿Me estas jodiendo? y me miró con esa cara de “no te estoy jodiendo”. La segunda sorpresa que se llevó Zúñiga fue cuando dio vuelta la receta: “Decía Lista 431”.

En el papel figura Alberto Weretilneck, como candidato y más abajo figuraba el nombre de Lorena Matzen, del radicalismo. Cabe recordar que ambos espacios políticos fueron en una misma boleta en las últimas elecciones provinciales realizadas en abril.

“Lo que más me sorprendió y me llamó la atención-agregó el muchacho- es que la receta estaba en una boleta de una lista de las elecciones de abril de este año”. Ariel quiere despejar culpas y dejó en claro: “Yo sé que no tienen insumos en el hospital, que no tienen la culpa. Porque ellos hacen la receta en lo que encuentran. Yo quiero creer que han dicho sí nos sobraron estas boletas de la campaña para no ensuciar, para no tirar, para reciclar, se la damos a la gente de salud”.

Y aclaró: “Lo ideal sería que el hospital tenga un talonario en blanco con un membrete del hospital y que te pongan el sello. Pero bueno, lo hacen lo que pueden”, finalizó. Insólito y hasta increíble. Pero real.