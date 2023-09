Con una presencia de cada vez menos diputados se realizó este martes una nueva sesión de la Legislatura Provincial. La misma fue presidida por el cordillerano Rafael Williams ante la asunción de Ricardo Sastre, que quedó a cargo de la Gobernación por el viaje del gobernador Mariano Arcioni, y la ausencia del vicepresidente primero, Roddy Ingram.



También volvieron a estar ausentes -desde mayo que no participan de las sesiones- los diputados Emiliano Mongilardi, Sebastián López, Rossana Artero. Además, tampoco acudió Carlos Eliceche.

La sesión tuvo una duración de 53 minutos, tiempo en el cual los legisladores aprobaron el reconocimiento a Antonio Torrejón por su invaluable aporte al desarrollo turístico de la Región Patagónica. Se distinguió, además, al guardafauna Juan Carlos López en el marco de la Ley I N°535, como personalidad destacada de la Provincia de Chubut; y se declaró de interés legislativo el Proyecto de Investigación Península Valdés Orca Research, cuya misión es el estudio de la población de orcas, su genealogía, comportamiento y técnicas de caza.

Además, se declaró de interés legislativo y se solicitó al Poder Ejecutivo que declare de interés histórico, cultural y provincial, la labor turística y social de la embarcación “Juana de Arco”, por ser un emblema para la comunidad de Lago Puelo.

También se aprobaron los pliegos de Mariela Panigadi para ocupar el cargo de jueza de Familia N° 3 en la ciudad de Puerto Madryn; de Andrés Emmanuel Espínola para ocupar el cargo de Defensor Público Penal en la ciudad de Trelew, además de la designación de Rafaella Riccono como fiscal general en la ciudad de Esquel y de Raúl Floreal Esteban como juez laboral en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Críticas al TEP

Durante la Hora de Preferencia, la diputada Andrea Aguilera (UCR) utilizó varios minutos para criticar al Tribunal Electoral Provincial, de quien dijo primó “la falta de transparencia”. Para la diputada, este órgano “dictó fallos de dudosa constitucionalidad, pero además siempre beneficiando a algunos en perjuicio de otros. Se bloqueó la participación de candidatos de Juntos por el Cambio, con argumentos falaces y viejos sobre qué significa domicilio o no, y se dictaron sentencias que los votos no estaban como debían. Nuestra Constitución establece que los miembros del Superior Tribunal deben fundar su voto y esto no ocurrió en sentencias que afectaron derechos electorales de partidos políticos”, señaló.

Y agregó: “Se habilitó en primera instancia la posibilidad de listas colectoras, pero sólo para el oficialismo; luego, y a pedido del resto de las fuerzas políticas, se las incorporó también. El Tribunal Electoral dictó casi todas las resoluciones fuera de plazos tomando mucho más tiempo del que correspondía. Esto demuestra que, en esta provincia, que no tiene Código Electoral, el TEP no estuvo a la altura de las circunstancias, no actúo con transparencia, con eficacia”, dijo la legisladora.

Transición

Siguiendo con sus palabras, la diputada Aguilera también fue crítica con el ministro de Gobierno, César Ayala, a quien calificó de tener una actitud “no transparente, no es responsable. No entiende que forma parte de un gobierno y que no decide él sino el Gobernador, quien ya ha manifestado su voluntad en la apertura de datos. Evidentemente el ministro Ayala no se ha enterado”.

“El señor gobernador, al igual que el Gobernador electo, se han comprometido en que este proceso este signado por la transparencia, por apertura de datos y evitar cualquier alteración, norma o resolución que implique comprometer las finanzas públicas hacia el futuro”.

“Sin embargo, a pesar de este compromiso público nos encontramos todos los días con designaciones y ampliación de la planta de personal en el boletín oficial. Al margen de eso nos encontramos con ministros que incumplen esta premisa de transparencia, de apertura, y tengo que destacar en este incumplimiento al ministro de Gobierno. Hace ya hace más de dos semanas que le hemos pedido que queremos nos remita el convenio de la ex Ley 1987, convenio que por todos los medios de prensa se celebra su firma y que a la fecha no contamos con el mismo. Se presume que está firmado, homologado, sin embargo, nos llega permanentemente información que el Convenio nadie lo vio, solo circula una copia sin firmas y se está pidiendo a todas las reparticiones las grillas de personal a los efectos de readecuarlos a ese convenio que estaría vigente”.

“Se lo pedimos personalmente al ministro quien se comprometió a enviarlo, cuando vino a esta casa verbalmente y delante de todos los diputados dijo que lo enviaba de manera inmediata pero no lo hizo. Por escrito se lo pedimos también y tampoco fue remitido”.

Bomberos, para el 21

A pesar que en la última sesión se había evaluado la posibilidad de tratar la Ley de Bomberos en la próxima sesión del 7 de septiembre, las autoridades de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios informaron que luego del trabajo realizado con algunos de los diputados provinciales se llevaron la promesa que la ley sería tratada en la sesión del 21 de setiembre. Es por eso que descartaron que haya movilizaciones hacia la Legislatura en lo que resta de la semana, pero igualmente quedan bajo estado de alerta. (Jornada).