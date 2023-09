El concejal Martín Escalona se expresó sobre la situación financiera del municipio en el marco de su hora de preferencia durante la sesión del Concejo Deliberante de esta mañana.

"Nos encontramos que pasamos de ser uno de los municipios mejor administrados a estar a punto de quebrar y tener que salir a vender todo", criticó.

"Cuando se habla de la Planta de Residuos, que supuestamente Trevelin no quiere pagar, el 6 de febrero le consultamos al intendente cuál era la situación del convenio y cómo era el funcionamiento, por ejemplo la cuestión sanitaria de los operarios. Ayer le consultamos a Trevelin y a las cuatro de la tarde teníamos la respuesta, ese es un municipio que funciona y gestiona", dijo.

"El Ejecutivo Municipal de Trevelin me respondió que el 17 de agosto recién recibieron respuesta a la nota que habían enviado el 20 de marzo con las observaciones al convenio. Cuando les preguntamos por qué no están pagando, nos responden que al querer pagar por medio del sistema de facturación, no se recibe ningún comprobante. Trevelin quiere o pagar y Esquel no está facturando", explicó.

Asimismo fue crítico con el manejo del presupuesto de Desarrollo Social, ya que, según indicó, los comedores no están recibiendo los fondos para funcionar.

"En promedio el gasto de los comedores representa un 64%, pero cuando vamos a ver viáticos y contratos hay un promedio del 80%. No tenés plata para los comedores y para equipamiento pero te gastaste el 80% de viático y ni hablar de la propaganda", criticó.

C.S.