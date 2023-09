En la mañana de este jueves se realizó una nueva sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante.

En la hora de preferencia, la concejal del Frente Vecinal Esquel, María Martínez, expresó: "El proyecto que presentó el bloque de Cambiemos me sorprendió porque, para no llevarle incertidumbre a la gente, para que las acciones sean transparentes y no llevemos un malestar a la sociedad sobre distribución de las tierras, existe un ámbito que ha aprobado este mismo Concejo Deliberante con la participación de un montón de organizaciones, que fue promovido por aquellos que necesitan la tierra".

Martínez destacó organizaciones sociales que tienen mucha influencia "porque representan a muchos vecinos de diferentes sectores, como Vecinos en Emergencia, vecinos del B° Ceferino, integrantes de "Cáritas".

En relación a la distribución de tierras, la edil dijo: "Existe un espacio que cuando se inició lo vi como algo muy positivo porque participaban muchas organizaciones. Esos son los ámbitos que nos permiten la transparencia que nuestros vecinos no piensen mal de nuestro accionar"

"Tenemos que llevarle tranquilidad a nuestros vecinos, pero tenemos un órgano fundamental para poder participar y poder construir entre todos, y ese lugar es la Mesa de Tierras y Vivienda", concluyó.

E.H