Mientras la chica agredida quien se recupera favorablemente dijo que "me arruinaron la vida, todo el tiempo tengo mucho miedo de salir o estar sola”, se conocieron algunos detalles del motivo de la agresión. Natasha se recupera de una brutal golpiza que sucedió el domingo pasado, a la salida de un boliche de Comodoro Rivadavia.

La batalla campal la protagonizaron seis mujeres que se enfrentaron por un supuesto piropo que una de ellas le habría dicho a otra. Varias de ellas practican Tae Kwon do, lo que conmueve al ámbito de las escuelas de artes marciales por el nivel de violencia desatado.

Natasha, de 19 años, tirada en la calle, sin poder levantarse, recibe una patada de otra que le fractura la mandíbula, le rompe el tabique y le vuela cuatro dientes.

"Me duele mucho la cara y si me paro de golpe me mareo. No hay ninguna explicación para entender lo que me hicieron”, dijo la víctima que ahora reclama justicia luego de que las agresoras fueran liberadas.

Las imágenes de la pelea trascendieron recién este martes. Allí se ven tres chicas discutiendo con otras que les hacen frente, mientras un chico mira la escena.

Dos de ellas dan los primeros golpes y ahí se desata una batalla a puras patadas y trompadas. Una de las agresoras le hace una toma a otra, que cae al suelo desplomada.

Natasha, la más chica de todas, sale en defensa de su prima cuando otra chica la tira al suelo y, cuando se está por levantar, la remata con una patada que le vuela los dientes.

La pelea sigue entre las otras cuatro, que terminan revolcándose en el asfalto, tratando de lastimarse.

Natasha queda tirada boca abajo en el piso, inmóvil, y el final pudo haber sido mucho peor si no hubiera intervenido un tercero.

La chica se despertó a las tres horas en el Hospital sin conocimiento. Al día de hoy está dada de alta y se recupera al cuidado de su familia.

La madre comentó que la chica está sedada por el dolor que aún siente, y va a empezar el psicólogo debido la conmoción que le provocó esta golpiza.

Según trascendió, la pelea se habría originado por un piropo que una de las chicas le dijo a Natasha lo que despertó los celos de la otra.

Al salir del boliche, las otras las estaban esperando y las provocaron, lo que terminó en una pelea con una chica inconsciente.