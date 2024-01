Un hombre fue detenido cuando saltaba el paredón de un cementerio de Comodoro Rivadavia llevando placas funerarias que había arrancado de las sepulturas. El robo se produjo durante los primeros minutos de este miércoles en el Cementerio Oeste, ubicado en la avenida Juan XXIII e Islas Malvinas, en el barrio José Fuchs.

Los efectivos de la Seccional Tercera patrullaban esa zona y advirtieron que un sujeto saltaba el paredón del cementerio de tres metros de altura. Al percatarse de la presencia policial, arrojó la mochila que llevaba consigo y se desparramaron distintas placas funerarias.

El sujeto intentó escaparse, pero fue detenido a los pocos metros. La policía contabilizó 16 adornos y placas que habían sido arrancadas de tumbas y panteones.

Las autoridades judiciales dispusieron la entrega de dichas placas al responsable de la seguridad en el cementerio. El sospechoso fue identificado por la policía como Eduardo Martín Haro (43), quien quedó a la espera de ser sometido a la audiencia judicial en averiguación del delito de hurto agravado por escalamiento.

Lamentablemente no es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza. Y no solamente en Comodoro Rivadavia. También en otras ciudades de la provincia como Trelew por citar un ejemplo. Es que en su mayoría las placas que se encuentran en los cementerios son de bronce (también las hay de otros metales) los que se están vendiendo a buen precio sobre todo a través de las redes sociales. Es por eso que se ha pedido mayor vigilancia en los cementerios sobre todo en la noche. Aunque parece que al menos hasta ahora, ello no ha sucedido.