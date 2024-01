Néstor "Corcho" Colinecul, ciclista que se dedica a la reparación de bicicletas, sufrió un grave accidente el fin de semana. Fue embestido por una camioneta cuando circulaba en su bicicleta por las calles Alberdi y San Martín de nuestra ciudad.

El impacto fue tan fuerte que terminó en el suelo y su rodado a varios metros de él, según se pudo ver en el impresionante video que se difundió. Afortunadamente llevaba casco, por lo que no tuvo lesiones más graves.

En diálogo con Red43, agradeció "la buena vibra de la gente" y haber llevado casco en el momento del accidente.

"Se ve que me quedan cosas para hacer en la tierra todavía. Hasta que no vi el video no tomé la magnitud de lo que había pasado", sostuvo.

"Uno tiene el instinto de corredor de caerse, levantarse, ponerle la cadena a la bici y seguir. Corro en bici desde los 11 años y también manejo desde esa edad. Hay que hacerse cargo, hay que tener empatía desde los dos lados; hubo gente que comentó en las redes sociales y les pedí respeto porque el pibe no me quiso pisar, fue un accidente", dijo.

El reconocido ciclista destacó que se trató de un accidente y pidió empatía a los vecinos porque el conductor no tuvo intención de atropellarlo.

"El chico vino a verme a casa y me dice que no me vio. Se portó muy bien, estaba shockeado por la situación. Hicimos juntos los trámites del seguro", indicó.

El accidente le ocasionó raspones y heridas superficiales, pero afortunadamente se encuentra bien y trabajando nuevamente en su taller.

"Estoy agradecido con todos, sé que me quedan cosas por hacer en la tierra", señaló.

"El mensaje es la empatía, usar el casco. Soy un privilegiado de estar trabajando en el taller de nuevo", concluyó.

C.S.