El gerente de "La Trochita", Gustavo Simieli, destacó la implementación de esta iniciativa pionera que captura atención y elogios, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional.

"Hay una linda nota que salió en la TV pública, justamente por tener esta distinción y ser única en el país, donde las mascotas pueden viajar cómodamente con sus dueños. Iniciamos esta gestión hace más de un año, mientras yo estaba en la Secretaría de Turismo, con la administración anterior, contándoles esa necesidad que teníamos no solamente de la gente local, sino de turistas que se ven en la complicación de que se pierden la excursión más emblemática como es la Trochita por no poder ir con sus mascotas y no tener donde dejarlas", explicó Simieli.

La iniciativa, que permite a los dueños de mascotas disfrutar de las atracciones turísticas junto a sus fieles compañeros, fue implementada después de meses de trabajo y autorizaciones. Desde diciembre del año pasado, los turistas y locales pueden llevar a sus mascotas en el tren turístico La Trochita, una experiencia única en la región.

"En diciembre se logró, luego de algunas reuniones y autorizaciones, poder habilitar, en principio, dos mascotas por salida con algunos requerimientos. Tienen que ser mascotas pequeñas, de no más de 15 kg, con certificado de vacunación y correa, por supuesto. Pueden acceder a un coche destinado especialmente para ellas. También tenemos la previsión de que si hay algún problema entre esas mascotas, puedan ir a un canil que tenemos en cada formación, tanto en la de Esquel como en la de El Maitén, para que puedan ir al furgón de carga dentro de esos caniles", detalló el Secretario de Turismo.

La experiencia hasta el momento es muy positiva, con la flexibilidad de adaptarse a situaciones particulares. Simieli compartió que incluso hicieron excepciones para permitir la participación de una tercera mascota en determinadas circunstancias.

"La verdad que es una experiencia muy linda. Tenemos incluso algunos regalos, hicimos algunos convenios con empresas privadas para poder hacer algunos regalos a las primeras mascotas que viajen. Así que la experiencia, por ahora, es muy positiva. Esto es siempre prueba y error, estamos siendo flexibles", concluyó Simieli.

O.P.