El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas del Ministerio de Turismo, informa que se encuentra abierta la convocatoria para la selección de aspirantes a guardafauna en la categoría ayudante del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

Los interesados podrán remitir su Currículum Vitae, carta de intención y las acreditaciones que a continuación se detallan al correo electrónico: concursoguardafaunas@gmail.com o por correo postal a la Dirección de Infraestructura y Logística, sita en Av. 9 de Julio Nº 280 Rawson, Chubut, CP 9103.

Requisitos para participantes

Según se informó desde el área, son requisitos excluyentes para participar de la convocatoria: poseer título habilitante para desempeñarse en terreno como guardaparque o Técnico en Administración y/o manejo de Áreas Protegidas, expedido por instituciones reconocidas oficialmente a nivel nacional o provincial.

Además, ser argentino nativo, por opción o naturalizado, siempre que cuenten con 2 (dos) años de residencia como mínimo en el país; certificado de antecedentes penales nacional; certificado negativo de alimentos morosos; no ser infractor a las disposiciones vigentes sobre empadronamiento; ser mayor de 18 años y menor de 45; certificado médico apto psicológico, emitido en la Provincia del Chubut, para desempeñarse en terreno, campo como guardafauna y/o manejo de áreas protegidas. Aptitud de trabajar en áreas agrestes, alejadas de centros urbanos.

También será excluyente la presentación del certificado médico apto físico, emitido en la Provincia del Chubut, para desempeñarse: en terreno, campo como guardafauna y/o manejo de áreas protegidas y acreditar el desempeño como voluntario y/o realizar voluntariado por un lapso mínimo de dos meses que se implementará para el presente llamado a concurso.

Otros requisitos para las postulaciones

Los interesados, además, no deben poseer otro empleo nacional, provincial o municipal; salvo docencia y siempre y cuando no exista superposición horaria; acreditar experiencia laboral preferentemente en tareas de campo realizadas en Áreas Protegidas Nacionales, Provinciales, Municipales o Privadas; carnet de conducir; haberse desempeñado preferentemente como voluntario en áreas de conservación de la Provincia del Chubut. En caso de no poseer este requisito, la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, facilitará dicha exigencia bajo el programa de voluntariado. Trabajo en áreas agrestes, alejadas de centros urbanos; predisposición al trabajo en equipo y buen trato con personas y visitantes.