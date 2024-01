El hecho ocurrió en la localidad de Lago Puelo, a la vera del Río Azul en la zona de la pasarela El Motoco, cuando personal policial tuvo que intervenir ante presuntas tomas de tierras.

Según indica el reporte policial, el Secretario de Gobierno Municipal, Luciano Gambino, solicitó intervención por lo que se diagramó un operativo para desarticular asentamientos ilegales ubicados a la zona mencionada.

Ante el hecho, se solicitó colaboración a la Comisaría El Maitén, División Montada El Maitén, GRIM Comarca y personal de Cria Lago Puelo al solo efecto de proveer seguridad.



Dicho personal procedió a desarmar cercos instalados a la vera del Río mencionado donde no se observaron ocupantes. Ello en el marco de la ordenanza que impide acampes en lugares no habilitados. No se registraron incidentes.

M.M