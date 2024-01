"Este miércoles empieza el tratamiento del programa que mandó el Ejecutivo para Extraordinarias. Así que el miércoles me parece que vamos a tener un gran día", expresó la senadora. Destacó su participación en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se tratará el dictamen de boleta única de papel que cuenta con media sanción de diputados. Terenzi se mostró optimista respecto a la aprobación de esta ley.

Además, remarcó que "el papel que va a tener el Congreso durante todo este tiempo es muy importante y tenemos que exigir que así sea, que no nos gobiernen por DNU, que nos permitan discutir, debatir y sobre todo que no se cancele el debate".

En cuanto al sector pesquero, manifestó: "Hice el otro día una presentación porque tengo una relación bastante directa con Agustín de la Fuente, con la gente de la Capip y había una preocupación muy grande del sector justamente porque en esta época de nuevas miradas hacia la producción, la importación y la exportación, le aumentaron el 15% los derechos de exportación".

Por último, reflejó que "hicimos una presentación directamente al ministro Luis Caputo y también esto que pasó con la estiva en Puerto Rawson es grave, pero me parece que también lo que hay que hacer es sentarse a dialogar, tratar de que las cosas no lleguen a mayores y sobre todo que no se pierda la cantidad de producto que se perdió porque habla muy mal de nosotros como gestores si permitimos que esa gran cantidad de langostinos se haya podrido como se pudrió"

