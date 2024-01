El 31 de diciembre, Brianna Matulich, de 17 años, regresaba junto a sus hermanos y otros amigos a su casa tras haber estado en un cumpleaños de 15 años. Una camioneta que circulaba por la zona subió al boulevard por donde ella caminaba y murió.

El conductor de la camioneta fue identificado como Esteban González, de 37 años, quien regresaba a su casa en su camioneta Ford EcoSport acompañado de su novia tras haber estado en un bar céntrico. Cuando circulaba por la autovía perdió el control de su vehículo por el consumo de alcohol.

Se subió al boulevard y terminó atropellando a Brianna y a su hermana de 14 años. El resto de los chicos logró esquivar el vehículo de milagro. La adolescente de 17 años falleció en el acto, mientras su hermana fue derivada al hospital. Sufrió fracturas y se encuentra fuera de peligro.

El hombre, lejos de quedarse a auxiliar a las adolescentes, escapó. Pero dos taxistas que vieron el accidente comenzaron a seguirlo y dieron aviso a la policía. La camioneta fue hallada en el patio de una casa y la pareja fue demorada, aunque la mujer que iba como acompañante fue liberada horas después.

La madre de la menor, Ayelén Riquelme, convocó a una marcha el jueves al mediodía, en la plaza San Martín.

“Agradecemos a todos los que nos quieran acompañar en este doloroso momento que estamos pasando como familia, ya que esta muerte no puede quedar impune. Lo único que queremos es que esto no quede así. Pedimos justicia, ya que mi hija tenía tan sólo 17 años y perdió su vida. Una basura al volante me la mató y me la dejó tirada como un animal”.

Este martes se vivieron momentos de suma tristeza en la sala velatoria donde familiares, y amigos se acercaron a despedir a Brianna.

Fuente ADNSUR

E.H