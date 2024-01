"Ya se ha fijado el inicio del ciclo lectivo 2024 y se mandó al Consejo Federal. Las clases empiezan el 4 de marzo, pero en las escuelas de período especial el 29 de enero", anunció el ministro Punta.

En cuanto a la gestión interna del Ministerio de Educación, Punta informó: "El organigrama del Ministerio tenía entre 10 y 12 resoluciones distintas. Hoy mandé con una sola resolución todo el organigrama del Ministerio. Por fin va a estar ordenado. Va a ser un organigrama mucho más ágil, tiene significativamente menos cargos políticos y va a permitir que las estructuras sean más flexibles".

Respecto a las prioridades para el año en curso, el ministro destacó la importancia del censo de lectura y conocimientos básicos que se llevará a cabo en abril, dirigido a los alumnos de 3° grado de la escuela primaria. Este censo proporcionará información para evaluar el estado del aprendizaje en estas áreas.

Además, Punta enfatizó el compromiso con la alfabetización, anunciando: "Vamos a trabajar sobre la alfabetización en la articulación nivel inicial-primario y nivel primario-secundario. Es decir, vamos a trabajar en el último año del nivel inicial, que es la sala de 5 años, y primer grado con lectura, escritura y matemática. Lo mismo en 6° grado de primaria y primer año de secundaria. Y vamos además a censar todos los años ese trabajo de la alfabetización".

En el ámbito de la modernización y transparencia, el ministro dijo que: "Estamos trabajando en la digitalización de las plantas docentes. Van a estar en un sistema en el que vamos a poder controlar si hay horas o cargos mal asignados que ni siquiera sabemos si están cubiertos o no, pero que por fin podremos organizar".

En cuanto a los Institutos, el ministro aclaró que no habrá cierres y que todas las carreras planificadas se llevarán a cabo. "Estamos trabajando para garantizar que se cumpla algo que inicialmente no tuvo presupuesto. Hace 12 días que estamos y ya encontramos el financiamiento, no va a haber problema con eso", afirmó Punta.

