En el reclamo, los jubilados argumentan que la falta de pago en la misma línea temporal que los activos generaría un grave perjuicio a su poder adquisitivo, exacerbando la ya crítica situación económica.

Rosa Contreras, referente del sector, relató la difícil realidad que enfrentan: "Nuestro salario en gran parte se va en la farmacia y los medicamentos que, al igual que los alimentos, aumentaron". Contreras destacó la necesidad de este aumento, subrayando que no se trata de una solicitud para vacaciones, sino de un pedido urgente para subsistir. "No estamos pidiendo la guita para las vacaciones, la estamos pidiendo para no morirnos, para poder tomar medicamentos y para poder comer", expresó Contreras.

La referente de jubilados alertó sobre las consecuencias de recibir este aumento en febrero o marzo, según lo establecido por la ley: "Si esta plata, de acuerdo a la ley, la recibimos en marzo, 12 mil pesos no nos van a alcanzar ni para el primer mordisco". Contreras exigió la necesidad urgente de acciones inmediatas por parte de las autoridades para evitar mayores perjuicios a los jubilados.

Por su parte, Carlos Cohen, señaló otra preocupación adicional que afecta a los jubilados que realizaron guardias en los últimos diez años de su carrera profesional. "El aumento de las horas de guardia no está resuelto. En febrero va a hacer un año de este reclamo. Los activos lo están cobrando, los jubilados lo deberían cobrar", lamentó Cohen.

Señaló que, a pesar de haber realizado reuniones y recursos administrativos, no obtuvieron respuesta. Incluso, presentaron un amparo judicial durante la transición entre los dos gobiernos, pero hasta el momento, el gobierno actual no respondió.

"Vamos a seguir con este tema, queremos hablar con las nuevas autoridades, y seguramente lo haremos próximamente en Rawson", expresó Cohen.

