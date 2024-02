El secretario general de la Regional Oeste de ATECH, Martín Pena, dialogó con Red43 y se refirió a la situación económica de los docentes de la provincia de Chubut.

"Estamos tan atrasados salarialmente los docentes. Cada cosa que dicen que no te van a quitar es festejado. No podemos decir que está mal que te sostengan ese incentivo que es casi el 15% de nuestro salario, pero entendemos que es una obligación del Estado Nacional que ayude a equiparar a las provincias que no todas tienen la posibilidad".

"Chubut es una de las grandes exportadoras del país, tienen mayor recaudación en dólares. Es una provincia que tiene posibilidades", remarcó Pena.

"Se pudo sostener el incentivo de forma provincial. No nos parece es que el Estado Nacional se deslinde de estas cuestiones", manifestó.

Pena indicó que el presentismo "es un plus, un premio a aquel que no falta a trabajar. Eso sucede en un montón de lugares. No está mal, pero tiene que tener ciertas condiciones".

"Estamos muy debajo de la canasta básica. Un docente recién iniciado está en 215 mil pesos de bolsillo en un cargo", dijo y remarcó: "Va ser una necesidad y urgencia tenerlo".

E.H