El gobernador de Chubut, Nacho Torres, llegó este viernes a Comodoro Rivadavia para participar de los actos por el 123° Aniversario de la ciudad petrolera, que coincide con un día de reclamos por parte de trabajadores del sector ante el anuncio de la empresa YPF de vender casi todas sus áreas en la provincia.

Junto al intendente Othar Macharashvili, Torres hizo fuertes declaraciones contra el Gobierno nacional, contando detalles de algunas situaciones que se han dado en los últimos días que se entienden como un mensaje ante la posición de firmeza que el mandatario chubutense y otros gobernadores vienen teniendo antes medidas inconsultas del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo

Torres habló puntualmente sobre la retención de fondos de la coparticipación que está llevando adelante el Gobierno Nacional contra Chubut. Habló de una retención indebida del 50% de esos fondos y no esquivó el tema del “cierre de la válvula del Termap”, la empresa que despacha el crudo de todo el Golfo San Jorge: “Hay una situación preocupante y es la decisión del Ministerio de Economía de retenernos de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de canje de una deuda. El exgobernador (Mariano) Arcioni puso la cabeza en la guillotina, endeudándose al corto plazo con tasas atadas al ser, lo cual es totalmente absurdo, no lo hizo ninguna provincia”, se quejó Torres.

“Nosotros ya habíamos contemplado esto y como lo contemplamos decidimos canjear esta deuda por una deuda en mejores condiciones, que es lo mismo que está haciendo Nación. Ante esta decisión, fuimos al Banco Central y la entidad no nos puede negar ese canje. Sin embargo, nos están pateando todas las semanas la autorización, cuando a Nación se lo autorizan en 24 horas. Esperemos que sea un tema administrativo, que no sea una forma de amedrentar o que sea a modo de chantaje. Porque si el martes o miércoles de la semana próxima no está resuelto el tema, efectivamente vamos a optar por no exportar un barril de petróleo para justamente sentar las bases que nuestra provincia es la cuarta provincia exportadora, genera muchísimo dinero para el Gobierno Nacional y no podemos permitir que nos pisen la cabeza y que nos quieran tener arrodillados, pidiendo permiso todos los meses”, disparó el gobernador chubutense.

“En nuestro caso, insisto, más allá de que estemos de acuerdo con muchas cosas con el Gobierno nacional, más allá que queramos que al Gobierno le vaya bien, no vamos a permitir que de manera ilegal, haciendo abuso de poder, no se nos den las mismas posibilidades de que tiene Nación para canjear deuda. Esto es absurdo”.

Torres volvió a decir que si no hay un cambio de actitud de Nación, “vamos a tomar otras medidas, no vamos a hacer lo que han hecho otros gobiernos, que se han hecho los distraídos cuando YPF se ha querido ir y cambiaron la sede de la operadora de bandera, con todo lo que implica para Comodoro Rivadavia. No vamos a hacer lo mismo que hicieron otros gobernadores de desistir de juicios millonarios para someterse a las decisiones del Gobierno nacional de turno. Nos vamos a defender, tenemos las herramientas para defendernos y vamos a ganar esa pelea, yo estoy convencido porque la ley es una sola y es la misma para todos, para el Estado Nacional y para los Estados subsoberanos en este caso.”

E.H