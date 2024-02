El presidente Javier Milei volvió hoy a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega de los fondos coparticipables que le interrumpió la Nación, y advirtió que, en caso de llevarla adelante, intervendrá la Justicia porque se trata de "un delito".



"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación + desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

Consultado sobre una posible intervención de la provincia patagónica en el caso que Torres tomara la decisión que anunció el viernes último, Milei adelantó que "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia".



El Presidente consideró además, que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional", pese a lo cual todavía hay quienes "no lo ven", y explicó que por eso "detestan" su presencia en el poder, porque significa que "estaban equivocados en los que pensaron estos 40 años".

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", profundizó Milei sobre una de las frases que suele replicar en su cuenta en la red social X.



El mandatario también cuestionó al resto de los gobernadores, 19 de los cuales se manifestaron públicamente a favor de Torres en su conflicto con el Gobierno nacional, porque, dijo, "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales cuando "tienen que ajustar un punto del PBI".

Para Milei, el motivo por el cual los gobernadores se rehúsan a llegar al déficit cero es porque, según advirtió, "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, la administración nacional alcanzó "el equilibrio en el Tesoro".



Además, Milei culpó a ese mismo sector de la política por "destrozar" la ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar la remuneración de los jubilados.



"La casta peleó por sus privilegios", sostuvo, y señaló que por eso hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto que comprendía modificaciones en el régimen jubilatorio.