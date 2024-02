Una mujer de Allen denunció a su vecino por acoso. La presentación la realizó en el Juzgado de Paz de esa localidad y su responsable a cargo, Beatriz Morante, tras analizar el caso le ordenó a MS (así identifican al acusado en el documento judicial), que dejara de molestarla con actos de “perturbación o intimidación, agresión o mal trato”.

La jueza emitió su dictamen contemplando la normativa nacional y convenciones internacionales acerca de eliminar todas las formas de discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres como la Convención de Belem Do Para, a las que el país adhirió.

En la resolución, también incluyó la prohibición de realizar “comentarios de cualquier índole” de la señora, ya sea de manera personal o mediante redes sociales, mensajes o por celular.

La mujer sostuvo en la denuncia que la actitud de MS viró el año pasado, luego de que se separara de su pareja. A partir de ahí quedó solo viviendo y empezó a acecharla.

“Comenzó a saludarme, por lo que le devolvía el saludo, en muchas ocasiones teníamos un dialogo, pero un día se acercó a mi domicilio y me regalo una planta, yo sentí las intenciones que tenía para conmigo, pero no accedí en ningún momento, al darme cuenta de esas intenciones le manifesté que no me hablara más”, relató.

Sin embargo sostuvo que no se resignó y este año nuevamente volvió con los saludos. “Yo salgo a regar mi jardín y él está constantemente a los gritos ´¡buen día!, ¡buen día!´”, agregó.

Pero además resaltó que sus casas están una frente a la otra, el pretendiente “está constantemente en su ventana observando mis movimientos”.

“Me siento acosada”, advirtió y para más detalles aseveró que “en varias oportunidades lo observe arriba de su terraza a los gritos cada vez que me ve”.

Morante le advirtió a MS que de volver a hostigar a la mujer será involucrado en un delito penal, ya que “lesiona el bien jurídico protegido al comprometer el normal desenvolvimiento de la administración de justicia”.

Puso al tanto de la resolución a la Comisaría 6ta de Allen y a la Oficina de Tramitación Integral Fuero de Familia (OTIF) con asiento en General Roca.

VIOLENCIA PSICOLOGICA

La magistrada sostuvo que los hechos que denunció la mujer se encuadran en la Ley 26485, referida a la violencia contra las mujeres. Sostuvo que la norma distingue “los diferentes tipos de violencia” y en uno de sus artículos detalla el tipo de violencia psicológica, referida a que a la que “causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación".

En otro apartado describe el tipo de violencia simbólica, como la que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".