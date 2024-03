En la sesión, la Senadora Terenzi, manifestó su repudió a la situación. "Lamento que el Presidente Milei no esté presente en el recinto para escuchar mis palabras", expresó la Senadora.

En sus declaraciones, Terenzi destacó la gravedad de las expresiones utilizadas por Milei, que incluyen un lenguaje soez y descalificaciones. "Nos hemos convertido en objeto de insultos y descalificaciones injustificadas, tanto en las redes sociales como en esta sesión", lamentó.

La Senadora hizo hincapié en la situación particular en Chubut, donde señaló que el Gobernador Torres fue objeto de ataques especialmente virulentos. "Necesito hacer una contextualización para entender de qué estamos hablando", explicó Terenzi, refiriéndose a la situación de deuda en la provincia y las acciones del gobierno para abordarla.

Terenzi criticó duramente la actitud del Presidente Milei, señalando su participación en la difusión de contenido ofensivo en las redes sociales. "¿Qué le gusta al presidente Milei? ¿Le gusta la humillación, el ataque personal y la discriminación?", cuestionó la Senadora.

La senadora detalló cómo los gestos de aprobación del presidente Milei en las redes sociales pueden tener un impacto significativo. "Cuando el presidente Milei pone un dedito hacia arriba, eso literalmente se traduce como un Me Gusta, eso significa aprobación, adhesión, acompañamiento a ese posteo, a esa publicación", explicó.

Terenzi señaló ejemplos específicos de publicaciones que recibieron el apoyo del presidente Milei, incluyendo imágenes ofensivas y denigrantes. "¿Qué le gusta a Javier Milei? Por ejemplo, a Javier Milei le gusta una publicación donde aparecen cuatro tipos en calzoncillo con un infante delante de ellos que tiene la cara del Gobernador de mi provincia, Ignacio Torres", lamentó la senadora.

La senadora continuó destacando la gravedad de la situación, especialmente cuando se trata de publicaciones que afectan a personas con síndrome de Down. "Ese es el límite, ese tiene que ser un límite en algún momento, tiene que haber un límite que sepa el Presidente de la República que este tipo de actitudes nos avergüenzan", enfatizó Terenzi.

En sus palabras finales, la senadora expresó su deseo de que se tomen medidas concretas para abordar esta cuestión. "Sé que es probable que al presidente Milei le importe poco que yo hoy esté planteando una cuestión de privilegio como las que han planteado anteriormente, pero a mí me gustaría que esta vez sí pasara algo con una cuestión de privilegio", declaró.

Terenzi hizo un llamado a la responsabilidad y la empatía en la política. "Todo tiene un límite, y la única forma de volver atrás es pidiendo disculpas. Ojalá el presidente pida disculpas, no a Ignacio Torres, porque Ignacio Torres es grande, se sabe defender solo", manifestó la senadora. "El presidente debería pedirle disculpas a todas las víctimas de violencia sexual, a todas las víctimas de pedofilia y también al colectivo síndrome de Down", declaró la senadora Terenzi ante sus colegas en la sesión parlamentaria.

Terenzi hizo hincapié en la importancia de reconocer el daño causado por las acciones irresponsables en las redes sociales. "Todos sabemos que el síndrome de Down es un colectivo absolutamente vulnerable, pero que además tiene características especiales. El Down está lleno de amor, tiene una ausencia total de maldad y la verdad no se merece esto", expresó la senadora.

La senadora concluyó su intervención recordando que en política no todo vale y que es fundamental mantener un nivel de respeto y consideración hacia todos los ciudadanos, especialmente aquellos que son más vulnerables. "Voy a terminar diciendo que no todo vale en política, y con algunas cuestiones, no se puede joder", sentenció Terenzi.

O.P