Luego del rechazo del DNU 70/23 en el Senado, el presidente Javier Milei cuestionó la decisión de los legisladores y apuntó que se trata de "un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos" y advirtió sobre una posible "confrontación".

En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, remarcaron que "en su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar".

Según consideraron desde el Gobierno en el mismo texto, el Pacto de Mayo logrará "rescatar a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial", aunque señalaron que para lograrlo es necesaria "la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional".

En ese sentido, cuestionaron la decisión del Senado y consideraron que el rechazo del DNU en la Cámara alta "atenta contra la convocatoria del Presidente". A su vez, señalaron que "la misma Cámara ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo".

Luego de una larga sesión, el Senado rechazó el DNU 70/23 promulgado en diciembre por el presidente Javier Milei. Si bien todavía resta la decisión de Diputados para determinar el futuro de la norma, el revés para el Gobierno fue histórico ya que por primera vez, la Cámara alta no aprueba un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Con 42 votos en contra y 25 a favor, el oficialismo obtuvo su segundo gran traspié legislativo, tras la caída de la ley ómnibus, y pone sus fichas en el visto bueno de la Cámara baja.

El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.

Fuente Ámbito Financiero

C.S.