El secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud de Tierra del Fuego (SIPROSA), Doctor Rúben Zapponi, alertó sobre los problemas económicos que atraviesan los médicos en la provincia y expuso que “se están yendo a otras provincias”, producto de “una oferta salarial muy baja y un costo de vida muy alto”.

“Están pasando esas dos cosas: médicos que se están yendo de la provincia, y que se van del sector público al privado. Y el sector privado de la provincia tiene algunas especialidades más que el sistema público. Nunca había pasado esto de superar la cantidad de profesionales de una determinada especialidad entre un sistema y otro”, planteó.

En consonancia, Zapponi agregó que la mayor carencia en el sistema público se encuentra “en las especialidades básicas” como “pediatría, clínica y medicina general". “Aunque nosotros contamos con una residencia que forma a los profesionales, pero también faltan en las especialidades quirúrgicas. Porque se consideran muy mal remuneradas y en su gran mayoría son las que tratan de emigrar al sector privado”, sostuvo.

No obstante, manifestó que “la oferta salarial es muy baja, y el costo de vida muy alto”, por lo tanto “uno no puede separar una cosa de la otra, y los compañeros prefieren emigrar a otros lugares donde por ahí la oferta salarial no es muy superior, pero si el costo de vida es mucho más bajo que en Tierra del Fuego”. “Una canasta básica en Tierra del Fuego supera ampliamente a las del resto del país y los alquileres ni hablar. Por ahí un salario representa un alquiler para una familia tipo. Es algo que no se puede seguir manteniéndose de esta manera, y los profesionales estamos volviendo a sufrir eso”, finalizó.

Fuente: Crónicas Fueguinas