Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei decidió mantener el feriado pero no tiene previsto convocar a ningún acto o actividad oficial para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado.

Esta decisión refleja la postura del gobierno libertario, que cuestiona la historia oficial. El mandatario no planea trasladar el feriado del domingo como puente turístico para el viernes o el lunes, ya que se trata de un feriado declarado "inamovible" en el calendario nacional anual.

El feriado del 24 de marzo fue establecido en 2002 por la Ley de la Nación 25.633 como el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976", hasta que en 1983 retornó la democracia y se enjuició a los miembros de las juntas militares.

Desde el entorno del jefe de Estado señalaron que no hay discusiones sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura, pero sí cuestionan la historia oficial y los acontecimientos narrados, enfatizando la existencia de organizaciones guerrilleras que también ejercían violencia.

Aunque no se descarta algún tipo de acción para la fecha, no se espera que sea de la magnitud de otros eventos recientes. Mientras tanto, desde La Libertad Avanza no se prepara ningún acto conmemorativo.

En contraposición, la agrupación política La Cámpora anticipó una movilización para el 24 de marzo, desde la ex Esma a Plaza de Mayo, en conmemoración de los 30.000 detenidos desaparecidos. Acusan al presidente Milei de reivindicar el modelo económico de la dictadura militar y denuncian sus políticas actuales.

O.P