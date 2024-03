Liu Zhijiang, el dueño del barco sospechado de pescar ilegalmente merluza negra se define como “un vecino de la ciudad de Ushuaia” y es además un importante coleccionista, amante del arte y aficionado de la escritura. Adquirió una importante obra de arte que data del 1600, perteneciente al período Barroco. Se trata de la pintura “Encuentro de Jacob y Raquel en el Pozo de Agua” del reconocido artista neerlandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn.



La pintura en posesión de Zhijiang posee elementos claves que hacen que pueda identificarse como una obra del Barroco que han sido analizadas y corroboradas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires, quienes además se encargaron de hacer las tareas de restauración y conservación de la pintura.



Además de los análisis realizados por los profesionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, se han hecho comparaciones visuales con otras obras de Rembrandt.



“Desconocía el valor de la pintura cuando la compré hace cuatro años en San Telmo, Buenos Aires, a un allegado. La obra provenía de Alemania. Tengo alrededor de 300 pinturas de origen europeo, pero no me di cuenta de que podía ser una obra original del 1600. Llevé a estudiarla a la Universidad de Tres de Febrero (Buenos Aires), donde aún está la pintura”, contó.



Entre las claves del análisis que permiten asociar esta pintura con una de Rembrandt, la Universidad de Tres de Febrero destacó que “como elemento principal y más importante se identificó en la pintura la utilización del color blanco de plomo, el primer pigmento sintético que fue muy utilizado por los artistas del año 1600, elemento fundamental de las obras de Rembrandt”.



Otra característica importante es que “la tela original de la pintura es de fibras naturales de origen vegetal, específicamente de lino, y el tejido del lienzo es un tafetán cuya densidad muestra que se trata de una tela preindustrial, concordante con la datación del año 1600 aproximadamente y que empleaban los artistas del barroco”.



Los análisis de Rayos X demostraron que no había pintura ni bosquejos previos, lo que demuestra que la pintura fue realizada por una mano formada y profesional.



Además, en esta pintura se destaca la maestría compositiva y una perfecta caracterización de los personajes, muy propio de las obras del pintor neerlandés.



El objetivo de Zhijiang es poder, en un futuro no tan lejano, construir en Ushuaia un museo de arte con cuatro salas de exposición para exhibir su pintura “Encuentro de Jacob y Raquel en el Pozo de Agua” y otras colecciones de su propiedad pertenecientes a otros artistas destacados de la Historia del Arte.



Dichas salas, además, podrían funcionar como un espacio en donde artistas locales puedan exponer sus obras. Asimismo, el museo de arte contaría con una sala para educación y talleres de pintura a cargo de profesionales del área, para fomentar el desarrollo y la cultura artística de la ciudad de Ushuaia, según dijo



Según anticipó Zhijiang, para el 2024 estaría listo el proyecto de su museo no solo para exhibir sino también para dar cursos y talleres de arte y pintura. Ahora habrá qué ver que pasa cuando llegue al puerto fueguino con una carga ilegal valuada en 4 millones de dólares.

C.G.