Mientras que el buque Tai An, denunciado por pescar merluza negra de manera ilegal, llegó este miércoles al puerto de Ushuaia y generó expectativas desde el minuto cero del amarre, continúan las renuncias de funcionarios nacionales.

Se trata de Pablo Ferrara Raisberg, quien presentó su carta de renuncia como coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino.

Según precisó Infobae, la primera salida fue la de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera, área dependiente del Ministerio de Economía.

Suárez ocupó el cargo durante todo el gobierno de Alberto Fernández, pero trabajaba hace 15 años como funcionario del área.

Su decisión fue indeclinable y surgió tras recibir una supuesta llamada de Cancillería para interceder a favor del barco de pesca Tai An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, propiedad de Liu Zhijiang, un empresario de origen chino que vive en la región.

Hoy, tras la llegada del buque al puerto fueguino, la carga de 163 toneladas fue despachada a recámaras de congelamiento y allí permanecerá hasta que las autoridades definan qué hacer: si se decomisa, se dona a entidades de caridad o finalmente sigue su viaje de exportación.

Según Clarín, es un lote que en el mercado internacional puede alcanzar los 4 millones dólares. Pero, según denunciaron tres empresas competidoras, fue obtenido por la firma PRODESUR S.A. (de capitales chinos) sin los permisos correspondientes. Para diferentes organizaciones ambientales, se trata de un “robo de recursos” naturales.

Antonio Cazorla, subsecretario de Pesca de la Nación, cuestionado por el caso, arribó a Tierra del Fuego para evaluar la situación.

Antes había pedido a la Prefectura Naval Militar que acompañen en la última derrota a puerto a la nave de 104 metros de eslora y que una vez amarrada permaneciera bajo su custodia "hasta que se tomen registros de los partes de pesca y el volumen fehaciente que posee en su bodega".

El caso, como se informó, provocó la renuncia de dos funcionarios, uno del área de pesca y otro de la Cancillería.

Se sospecha que hubo tráfico de influencias y pedidos específicos para que la nave no fuera sancionada y pudiera comercializar su carga.

La denuncia que preparan las empresas tenedoras de cuota de merluza negra contra la propietaria del buque Tai An, incluye pedido de deportación del "asesor pesquero" o "pesca" de nacionalidad noruega por atentar contra recursos naturales y no contar con la habilitación necesaria.

Pero la novedad, esta vez, pasa por la aparición de un dato considerado grave por las cámaras pesqueras y es la intervención del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, en el caso.

Según trascendió, el mandatario habría solicitado al Consejo Federal Pesquero una cuota extra de 300 toneladas de merluza negra para el buque Tai An. Quiere decir que se solicitó excepcionalmente un pedido de pesca extra, por fuera de lo que está establecido según el criterio en el que se reparten las cuotas de pesca para cada empresa y por cantidades definidas de tiempo.

La pregunta que surge es, ¿por qué Mellela pidió eso a favor del Tai An? “El gobierno de TDF pidió al Consejo Federal Pesquero más cuota de merluza negra para el Tai An porque los otros barcos no logran completar sus cuotas autorizadas”, explicaron fuentes cercanas al empresario chino Liu Zhinjang, dueño de la embarcación. Confirmaron la información y reconocieron que “esa es una parte del conflicto”.

“Habiendo un sistema de cuotificación y una ley federal de pesca, un gobernador no puede ir discrecionalmente a pedir cuota para una empresa que además fue denunciada en reiteradas veces, eso no es normal, no sucedió nunca y da que pensar muchas cosas. Además a las demás empresas nos pone en una situación de indefensión”, explicaron a Clarin, representantes de las compañías denunciantes.

A lo económico y lo político, se suma en paralelo el debate por el daño ambiental. Los dueños del Tai An insisten con que todo ese volumen de merluza negra fue pesca incidental.

Dicen que echaron la red y salieron inesperadamente juveniles de merluza en cantidades inesperadas. En una primera echada salieron 60 y luego más hasta completar el lote de la polémica.

“Pero al primer tiro, si sale lo que sale, se detiene la práctica y eso no paso”, explicaron biólogos consultados.

"Es evidente que están mirando para otro lado, Alguien tiene que ponerle una multa mínimamente por el ecocidio que generó. Esa cantidad de juveniles de merluza negra no se pesca incidentalmente. Sabían que estaban haciendo un desastre y siguieron adelante", dice Lucía Castro, titular de la Organización Ambiental Sin Azul no Hay Verde, que promueve la creación de áreas protegidas.

Mientras tanto, con la carga ya en puerto, el mediodía del miércoles el pesquero de la polémica se preparaba para volver a pescar.

Fuentes de la compañía explicaron que “la merluza negra queda en bóveda refrigerada hasta que las autoridades nacionales resuelvan”.

Agregaron que “el barco está saliendo nuevamente a pescar mañana (por el jueves)”. Aclararon que “tiene todo en orden”. Creen que existe un fuerte lobby de las pesqueras competidoras para perjudicarlos.

“Por más que digan lo que digan de China, estamos hablando de un barco con empresa radicada en Ushuaia, que comercializa en nuestro país, que tiene otras inversiones en Ushuaia, bandera argentina, tripulación argentina y da trabajo directo a 600 familias argentinas. Es claro que hay un fuerte lobby para quitarnos del juego”.

Con información de Infobae y Clarín.