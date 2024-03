Finalmente, mientras se demora la discusión por una nueva fórmula previsional, el Gobierno de Javier Milei ordenó por decreto otorgar un nuevo bono de $70.000 para jubilados que se abonará en el mes de abril. Buscan apaciguar el efecto de la licuación producto del ajuste.

La noticia se confirmó esta medianoche a partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 268/24 que dispone dar "una ayuda económica previsional por un monto máximo de pesos setenta mil ($70.000), que se abonará en el mes de abril de 2024".

En los considerandos, el Gobierno consideró otorgar el bono debido a "la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento".

A la fecha, durante el 2024 los jubilados que perciben el haber mínimo han recibido dos bonos de $55.000 cada uno en los meses de enero y febrero, y uno de $70.000 en el mes de marzo "atendiendo así las contingencias que atraviesan las personas beneficiarias".

En ese sentido, como la situación económica aún sigue deteriorando los ingresos, el Gobierno dispuso "otorgar una nueva ayuda económica previsional por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($134.445,30)".

En tanto que en el caso de los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior $134.445,30 "la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30.

¿Quiénes cobran la jubilación mínima?

Los beneficiarios de las siguientes prestaciones cobran el haber mínimo que será $134.446 en marzo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensión No Contributiva por Vejez.

Pensión No Contributiva por Invalidez.

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os.

Pensiones Graciables a cargo de ANSES.

Otras Pensiones No Contributivas.

Fuente: Ámbito Financiero

C.S.