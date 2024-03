Mostrando una mezcla de angustia y bronca los padres de alumnos de la escuela 752 de Rawson se movilizaron esta mañana por las calles de la ciudad capital y acudieron al municipio local, a la escuela y al ministerio de Educación. “Queremos justicia y que nos garanticen la expulsión de los abusadores”, fue el reclamo que más se escuchó en la movilización.

Como informó Red43 durante el fin de semana se viralizaron imágenes en las redes sociales respecto al abuso sexual que cinco compañeros cometieron contra otro. La víctima tiene 12 años al igual que sus victimarios.

Como se sabe el episodio fue filmado y viralizado en redes sociales lo que obligó al Ministerio Público Fiscal a emitir un comunicado respecto a la prohibición de difundir imágenes de esa naturaleza donde participen menores. Pero ya era demasiado tarde. En las redes las imágenes tenían miles de reproducciones.

Este miércoles los padres se movilizaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la puerta del municipio, donde fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Karina Barneche. Ella informó que mañana jueves serán recibidos por el intendente Damián Biss, ya que actualmente no se encontraba en la ciudad.

Luego continuaron hasta el establecimiento educativo con una nota para la directora que exige: “Queremos justicia de manera inmediata y que en su cargo de directora nos garantice la expulsión de los abusadores”.

La tía de la víctima, Lucrecia Castillo, reflejó la preocupación de los padres y expresó que no es la primera vez que pasa una situación similar en la institución: “Todos estamos preocupados porque esto no es nuevo. Los papás se quejan por casos de bullying, cosas que le han hecho hacer a las nenas y todo queda callado”.

“Ayer en la escuela nos dijeron que no podían hacer nada si no había una orden de arriba, porque son menores”. Dada esta respuesta, la marcha de hoy continuó hasta el Ministerio de Educación, donde los padres exigieron hablar con el titular del organismo, José Luis Punta. Los reclamos seguirán en un hecho que ya se convirtió en un verdadero escándalo en Rawson tratándose de una escuela emblemática de la ciudad donde, según los padres, ocurrían hechos que no eran denunciados.