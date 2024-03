La Agencia del Patrimonio Antártico británica, U.K. Antarctic Heritage Trust (UKAHT), busca cinco voluntarios para laburar en la empresa. El lugar de trabajo es en una base en la Antártida, donde una de las tareas requeridas consiste en contar los pingüinos que se encuentran allí.

Específicamente dicha búsqueda laboral ofrece trabajo para un jefe de base, un responsable de la tienda y tres asistentes generales. Estos son empleos a cubrir entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, durante la campaña antártica de verano. Los cinco candidatos que sean elegidos para trabajar allí lo harán en Port Lockroy.

Esta es una base ubicada en la Antártida, sobre la isla Goudier. En la zona llegan unos 18 mil turistas cada verano en cruceros para recorrer el lugar. La UKAHT, que gestiona la base desde el año 2006, define el territorio como "aislado pero emocionante".

Cabe resaltar que la búsqueda laboral anuncia que los postulantes que a los que selecciones deberán realizar diversas tareas. Algunas de ellas consisten en manejar la tienda de souvenirs, la recaudación de fondos, ocuparse de la oficina de correos, el mantenimiento de los edificios, observar la fauna y la flora, entre otras actividades variadas y estimulantes.

Además, otra de las tareas se encuentra una que se trata de contar todos los pingüinos presentes en el lugar y vigilarlos. Para realizar esto deberán preparar un informe por escrito al final del trabajo y mantener activo un blog describiendo las actividades realizadas en . Este tendrá que contener información actualizada sobre estos animales locales. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que allí no hay agua corriente, ni ducha, ni inodoro. La electricidad no es muy buena y no hay señal de celulares. Incluso, se debe considerar que una evacuación médica puede tomar hasta una semana para llevar de urgencia a un hospital en la Argentina por culpa de las condiciones meteorológicas.

Fuente: Nuevo Día.