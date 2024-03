Pasan los días y crece el escándalo por el alumno que fue abusado sexualmente por cinco de sus compañeros pertenecientes a la escuela 752, conocida también como Escuela de Comercio. Tras la manifestación realizada este miércoles se siguen alzando voces en cuanto al hecho que causó conmoción en la capital de la provincia

La abuela del nene, quien encabezó dicha marcha, volvió a expresarse públicamente y culpó a las autoridades de la escuela sobre lo sucedido. Expresó que “ayer lo trajo la psicóloga de la escuela, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la escuela sabía que estaban abusando a mi hijo y nadie hizo nada. La maestra le preguntó, la directora le preguntó… ¿Qué le pasaba a mi nene? No solamente sabían qué era; que lo molestaban; le pegaban; lo pellizcaban y lo amenazaron que lo iban a matar; lo iban a tirar al río… Lo violaron, le pegaban, nadie decía nada. ¿Entonces qué? ¿Tienen que matarlo para que la justicia haga algo?”.

“Son menores de edad y acá están todos los papás de muchos de los chicos a los que han maltratado y todos se quedaron callados. La directora les decía que son menores de edad. ¿Entonces? Porque son menores de edad violan, matan, hacen lo que se les antoja. Esto no va a quedar así. Y si tengo que encadenarme a la Casa de Gobierno, me voy a encadenar por mi bebé, para que se haga justicia”, sostuvo la mujer. Hay que recordar que el chico, víctima de la violación está a la guarda de se abuela paterna. Por eso lo denomina “mi hijo”.

“Yo no sabía nada hasta que le llegó una notita a mi hijo; por eso me dijeron que viniera a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia. Porque mi hijo no hablaba, porque lo amenazaron que le iban a pegar, que lo iban a matar, que le iban a tirar al río”, reiteró su abuela.

Hay que recordar que el fin de semana pasado se viralizaron videos en las redes sociales sobre el hecho. Y que se logró identificar a los autores todos menores. En la manifestación más de 200 padre de alumnos del establecimiento pidieron “la inmediata expulsión de los abusadores”. Pero hasta ahora, las autoridades de la escuela se mantienen en silencio.