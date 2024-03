En las últimas horas confirmaron una nueva modalidad de estafa detectada en Chubut, en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de Netflix, a través de mensajes y llamadas y buscan obtener información confidencial.

Una de las víctimas dialogó con medios nacionales y relató que hace algunos días estaba revisando sus redes sociales y de repente le apareció una noticia que le pareció atractiva. “Netflix 50% para jubilados”, decía el título de la publicación. Tenía un link que te llevaba a un WhatsApp y así fue que entró en el engaño.

“Les mandé un mensaje para que me brinden más información, porque estaba interesada en la promoción. A los tres días me llamaron por teléfono, me preguntaron cuánto estaba pagando por el servicio y que me iban a dar un descuento de la mitad”, detalló sobre la modalidad.

A la mujer le llegó un correo con una clave de acceso con el que pudieron acceder a su sistema por medio de la app Quick Support y ver sus cuentas bancarias. Lograron robarle casi 80 mil pesos de MercadoPago, hicieron una transferencia de 400 mil pesos de Banco Provincia y sacaron un préstamo personal del Banco Superville de 266 mil pesos, pero que a 60 cuotas el pago total asciende a 1.688.000 pesos.