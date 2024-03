El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, estuvo presente en el Encuentro de Gobernadores Patagónicos que se desarrolla este jueves en Puerto Madryn.

En este marco, indicó que a la tarde se desarrollará un encuentro en donde se juntarán los 30 diputados nacionales los 18 senadores de las 6 provincias "para coordinar posicionamientos en las dos cámaras del Congreso de la Nación".

Asimismo, se refirió al encuentro de mandatarios provinciales y destacó que se abordarán "cuestiones vinculadas al desarrollo económico, agregado de valor de los productos de la región, infraestructura, transición energética, hidrógeno verde, pesca, la eventual consideración de una empresa regional de energía y una agencia de desarrollo regional".

El vicegobernador señaló que también se tratará la suspensión de la Obra Pública por parte del Gobierno Nacional.

"Lo que va a considerarse también es la relación fiscal Nación-Provincias, la Coparticipación Federal de Impuestos, la que nos retuvieron es un régimen injusto, las provincias patagónicas son de las que aportan más de lo que reciben", sostuvo.

"Hoy la Nación se apropia de mas del 70% de esa masa de coparticipable, y eso hay que ponerlo sobre la mesa", dijo.

También se refirió a la quita del Impuesto a las Ganancias, "que implicó una quita tremenda de recursos para las provincias y no se ha cumplido con un precedente de la Corte del 2019 que dice que en ese caso la Nación tiene que compensar por otra vía".

En este sentido, el vicegobernador apuntó al ministro de Interior, Guillermo Francos, y dijo que "no está diciendo la verdad". "Los gobernadores no están pidiendo la reposición del Impuesto a las Ganancias, eso lo está pidiendo el Gobierno y lo enmascara como un pedido de los gobernadores, lo cual no es cierto", sostuvo.

C.S.