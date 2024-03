El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es, en palabras de Lorena Elisaincin, referente de la ONG Puerta Violeta en Trelew, un día de lucha, de resistencia y de solidaridad, especialmente en tiempos de crisis como los que atraviesa el país.

En diálogo con Red43, Elisaincin, brindó detalles sobre la marcha que se llevará a cabo a las 17 horas en la Peatonal Gazín de Trelew. “Nos vamos a concentrar para poder marchar y luchar porque no se retroceda en nuestros derechos”, afirmó.

“En este momento crítico donde muchas compañeras están siendo despedidas de sus lugares de trabajo producto de una política neoliberal, nosotras marchamos en repudio y resistiendo todas juntas”, expresó Elisaincin.

La ONG Puerta Violeta es un espacio político y cultural dedicado a la contención y la lucha por los derechos de las mujeres. “La ONG Puerta Violeta es un espacio de contención, está pensando justamente para estos momentos de crisis”, explicó Elisaincin.

En esta línea, Elisaincin hizo hincapié en la importancia de involucrarse y participar activamente en el ámbito político. “Nos dijeron que la política era una mala palabra y en realidad es una palabra que dignifica porque da derechos”, afirmó. “No nos tiene que dar vergüenza hacer política. Tenemos que estar orgullosas de hacer política porque significa la dignidad de las personas”.

En Trelew, la realidad de la violencia de género no da tregua. Según Elisaincin, la ONG Puerta Violeta atiende entre 6 y 7 casos por día, y lamentablemente, este número no muestra signos de disminuir. “Ese número no decrece, por el contrario, está en alza”, señaló.

