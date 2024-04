El presidente de Vialidad Provincial, Hernán Tórtola, dialogó con la prensa y se refirió al cargo designado a Juan Ripa a la Jefatura de Vialidad en Esquel y adelantó se llevará a cabo un concurso para definir a un nuevo encargado.

"En la reunión de ayer con los empleados manifesté todos los trabajos que venimos haciendo desde que asumimos. Es bueno hacer un repaso, que es lo que se está trabajando en conjunto con el sindicato y cuales son las líneas de trabajo", comentó Tórtola.

"Respecto al nombramiento que surgió, hubo planteo de alguno de los trabajadores. El diálogo es lo que tiene que primar y en pos de mejorar la situación de Vialidad el nombre de Ripa viene a partir de una propuesta", destacó.

"Hace dos meses estamos sin jefe, no se sentía la falta, pero si necesitábamos normalizar la situación", dijo y agregó: "se buscaron nombres, no se encontró a la persona adecuada que cumpla con los requisitos. A raíz de eso, viene la propuesta de un grupo de intendentes de la cordillera que plantea el gobernador de por qué no incorporar al licenciado Ripa como jefe de de zona hasta que se resuelva la situación interna".

De este modo, remarcó que "Juan no entra a planta permanente de Vialidad Provincial, sino que entra a cumplir una función por un tiempo determinado para poder normalizar la situación de Vialidad".





En este sentido, se llevará a cabo un concurso interno para definir a un nuevo jefe de Vialidad Provincial en Esquel. "En los próximos días nos vamos a juntar por el sindicato, vamos a establecer los requisitos que se necesitan para que el empleado de carrera se pueda presentar", adelantó.

"Vialidad Provincial concursa sus cargos e ingresos. Hoy tenemos muy pocos contratos que estamos por concursar para que no queden más empleados transitorios", indicó Tórtola y comentó que el concurso no debería llevar más de dos o tres meses.

E.H