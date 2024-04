Eduardo Benicelli, padre de Matías, uno de los cinco condenados a prisión perpetua por el crimen de Báez Sosa, aseguró en una entrevista televisiva que su hijo no fue responsable de la muerte del joven de 18 años. "Mi hijo no mató a Fernando, te aseguro que no. Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión, y le creo", afirmó con firmeza en diálogo con Telenoche.

Benicelli expresó su dolor y desacuerdo con la condena impuesta a su hijo, considerando que no representa un acto de justicia por el trágico suceso en Villa Gesell. Criticó la labor del abogado de su hijo, Hugo Tomei, al que acusó de no haber representado adecuadamente a Matías. "Esto que se hizo, de mandar a un chico de 20 años a que no salga más de la cárcel, no es justicia", agregó.

El padre de Matías también reveló cómo se enteró del crimen y compartió detalles de su conversación íntima con su hijo en prisión. Afirmó que no sabe quién fue el responsable del asesinato de Báez Sosa, pero está seguro de que su hijo no participó en el mismo.

"Me encantaría poder volver el tiempo atrás, pero lamentablemente no se puede. Me encantaría que la familia de la víctima hubiese conocido a Matías antes que esto y no después de esto. Estoy seguro de que no es un asesino", concluyó Benicelli ante las cámaras de televisión.

O.P